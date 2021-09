GF Vip 6, Manila Nazzaro piange davanti a tutti: il motivo. La nuova edizione regala subito dei colpi di scena importanti

Il Grande Fratello Vip è appena iniziato e già regala emozioni. Da lunedì i personaggi famosi sono rinchiusi nella casa più spiata d’Italia e stanno iniziando a mostrare il loro vero volto. Tra le stelle che il pubblico guarda con maggiore attenzione c’è sicuramente Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha intrapreso una conversazione molto profonda con Katia Ricciarelli, arrivando a svelare alcuni aspetti della sua relazione con il compagno, Lorenzo Amoruso. Proprio nel fare il suo nome, la bellissima modella non è riuscita a trattenere le lacrime, mostrando una profonda commozione.

Le vicissitudini sentimentali di Manila Nazzaro hanno rapito anche la cantante lirica più famosa del nostro paese, che ascoltava rapita i suoi racconti. Lorenzo Amoruso è l’attuale amore della Nazzaro, un uomo in grado di farle dimenticare i passati dispiaceri, donandole una nuova gioia di vivere.

GF Vip 6, Manila Nazzaro piange davanti a tutti: il suo rapporto con Lorenzo Amoruso

I due sono davvero felici come confermato dalla diretta interessata:

“Quando meno me lo aspettavo ho incontrato Lorenzo, e in fin dei conti ci ho sempre sperato. Ho sempre pensato che prima o poi sarebbe arrivato che mi avrebbe fatto stare bene, e dico sempre che a volte me lo sono anche meritato forse, a volte dobbiamo farci qualche complimento, quando sento dire a me non succederà più“.

La coppia ha partecipato anche a Temptation Island, uscendone indenne e con un legame rafforzato. Ad unirli ancor di più, c’è stato anche un evento davvero traumatico. I due hanno perso un bambino durante la gravidanza. Un dolore che Manila non ha potuto non tirar fuori durante la conversazione nella casa. La commozione è venuta spontanea.