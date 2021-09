Aida Yespica racconta il suo dramma: “E’ tanto che non lo abbraccio”

Aida Yespica racconta il suo dramma dovuto alla pandemia. Da oltre due anni non vede suo figlio Aron, nato dalla relazione con Matteo Ferrari

Raggiunta dal quotidiano Libero, l’ex gieffina e naufraga dell’Isola dei Famosi Aida Yespica ha raccontato il suo dramma dovuto al Covid-19. La relazione avuta con l’ex difensore Matteo Ferrari le ha dato la possibilità di mettere al mondo nel 2008 il piccolo Aron che a causa della pandemia non riesce a vedere da oltre due anni.

Aron oggi ha 13 anni e si trova a Miami con suo padre: “In questo momento ciò che mi sta mancando di più è mio figlio. – Ha dichiarato la Yespica a Libero -. Sia per problemi con il passaporto che per la pandemia ormai è tanto tempo che non lo abbraccio, anche se ci sentiamo spessissimo”.

Il dramma di Aida: lontana da Aron da oltre due anni

La Yespica sta soffrendo la lontananza da suo figlio Aron che in questo momento si trova a Miami con il papà, l’ex calciatore Matteo Ferrari. La showgirl dopo la nascita del piccolo avvenuta nel 2008 ha sofferto di depressione post-partum. Per lei è stato un momento molto difficile al quale si è aggiunta anche la rottura con il suo ex.

Tra i due la separazione è stata molto sofferta, difatti, la Yespica e Ferrari sono finiti in un’aula del tribunale: “Inizialmente lui non voleva che io frequentassi Aron. E’ stata molto dura ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione davo a mio figlio”. Dopo la battaglia dovuta all’affido del piccolo, i due sono riusciti a stabilire un rapporto civile.

Intanto la showgirl ha voluto rispondere anche ai rumors che da un po’ di tempo la vedono accanto ad un altro uomo: “Sono molto serena e da poco sto vivendo una bella relazione con Mirco Maschio“. Dunque la Yespica ha confermato il gossip rivelando anche il trasferimento Padova, città del suo nuovo fidanzato.