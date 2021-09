Il Paradiso delle Signore, cambia l’orario: quando lo vedremo in tv

La Rai ha deciso di cambiare l’orario della soap opera ‘Il Paradiso delle Signore’. Andiamo a vedere quando andranno in onda le prossime puntate.

C’era grande attesa per la nuovissima stagione de ‘Il Paradiso delle Signore‘ che è partito lo scorso 13 settembre. Infatti la Rai ha mandato in onda la puntata pilota dei nuovi episodi che accompagneranno i telespettatori durante questo autunno. Le vicende del grande magazzino milanese gravitano intorno ai personaggi del Vittorio Conti alle Veneri, dalla stilista Gabriella Rossi al commendatore Umberto Guarnieri.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Brave and Beautiful, improvvisa decisione della produzione: cambia tutto!

Anche quest anno le puntate andranno in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55, ma per la prossima settimana c’è un cambio di programma. Infatti guardando la guida di Raiplay si può vedere come la puntata di lunedì 20 settembre de Il paradiso delle signore andrà in onda prima delle 15:55, a partire dalle 15:20, tenendo i telespettatori in compagnia fino alle 16:15. Andiamo quindi a vedere il motivo della scelta.

Il Paradiso delle Signore anticipa alle 15:20: il motivo della scelta



Il prossimo lunedì 20 settembre ‘Il Paradiso delle Signore‘ subirà un cambio di orario, con i nuovi episodi che verranno trasmessi dalle ore 15:20. Sarà un episodio singolo, visto che è dovuto al discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla riapertura delle scuole. Infatti per questo motivo anche altri programmi del day-time subiranno dei cambiamenti. Un esempio è ‘Oggi è un altro giorno‘ di Serena Bortone che andrà in onda in forma ridotta.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Tempesta d’Amore, esplode la passione tra due protagonisti

Nel frattempo la puntata d’esordio de ‘Il paradiso delle Signore’ ha fatto registrare degli ottimi ascolti. Infatti i primi episodi sono stati visti da ben 1.556.000 spettatori, pari al 16.09% di share. Per quanto riguarda le prossime puntate, invece, si scopriranno molte verità. Non mancheranno quindi le sorprese all’interno della soap opera che ha sorpreso e fatto affezionare tantissimi spettatori del servizio pubblico.