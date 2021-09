Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo e tra i concorrenti è scattata subito una prima scintilla.

Welcome back GF Vip. Dopo tanti mesi di attesa il programma condotto da Alfonso Signorini è tornato a intrattenere ed entusiasmare il pubblico da casa. Il cast è stato scelto in modo intelligente, tra l’altro come sempre, e per chi si fosse perso qualche nome ecco la lista completa: Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié (che partecipano come unico concorrente), Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti.

GF Vip, si accendono gli animi: primo scontro nella casa – VIDEO

Neanche il tempo di iniziare ed è subito temporale nella casa, con tanto di lampi e tuoni. Gli animi si scaldano durante il primo giro di nomination e le protagoniste di questo siparietto sono Raffaella Fico e Soleil Sorge. Tutto è nato dalla nomination palese dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha deciso di nominare la ex di Balotelli.

“Prima di entrare qui, mi era antipatica – ha detto la Fico – poi però una volta averla vista dal vivo nella Casa mi ero ricreduta. Forse mi sbagliavo”. Soleil prova a rimediare: “Le altre non potevo nominarle, ognuna per un motivo diverso” ha aggiunto, prima di chiudere con una frase che non è piaciuta a Raffaella. “Per fortuna che tra donne bisogna essere solidali, non mi sembra carino dire certe cose davanti a tutti. È perfida”.