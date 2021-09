Cashback autostrade pronto: come funziona e chi ne ha diritto. Tutto passerà attraverso una App, attese e ritardi saranno rimborsati

Gli ultimi due a lamentarsi pubblicamente sono stati il ct azzurro Roberto Mancini e Flavio Briatore che hanno affidato la loro protesta ai social. Ma in realtà code, disagi e ritardi per chi percorre le autostrade italiane sono comuni a tutti. E adesso finalmente ci sarà la possibilità di essere rimborsati.

Autostrade per l’Italia ha finalmente varato il programma ‘Free To X Cashback‘, una app grazie alla quale gli utenti potranno segnalare ritardi e disagi sul loro percorso. C’è un tempo fisiologico di attesa oltre il quale nessuno dovrebbe andare e quindi in quel caso, sempre che sia effettivamente confermato, scatterà il rimborso.

Se la segnalazione dell’utente sarà accettata, Autostrade restituirà il costo del viaggio. La app ‘Free To X Cashback’ sarà scaricabile da chiunque su store Android e Ios e secondo indiscrezioni sarebbe già stata fatta visionare dall’Antitrust e dal ministero delle Infrastrutture per ottenere il via libera.

Cashback autostrade pronto: ecco chi ne avrà diritto e come funzionerà

Questo cashback dovrebbe essere dedicato a tutti i tipi di pagamento utilizzabili in Autostrade, quindi sistemi di pedaggio automatico come il Telepass ai ticket e alle per carte. Per questo il rimborso arriverà direttamente sull’Iban (nel caso di biglietto ritirato al casello) oppure su carta di pagamento o sistema Telepass.

In tutto dovrebbero essere stanziati fino a 250 milioni ma non per tutti. Ad esempio non si potrà protestare per cantieri che sono fuori dal normale flusso del traffico, ma solo quelli che restringono e diminuiscono le carreggiate. Inoltre il tempo perso deve essere confrontato con i tempi medi necessari a percorrerlo in condizioni normali per auto o mezzi pesanti.

La soglia minima è di 15 minuti e Autostrade verificherà tutto utilizzando i dati di Google Maps, raffrontati con quelli relativi alla presenza di un cantiere e gli orari di ingresso e uscita dall’autostrada. Ma in definitiva, a quanto ammonta il rimborso? Alla cifra complessiva pagata per il viaggio. Quindi se siamo andati da Milano a Roma e il blocco c’è stato in Emilia, comunque il cashback sarà per tutta la tratta e non solo nel pezzo da Milano al cantiere.