WhatsApp, milioni di utenti in pericolo: cosa sta succedendo in queste ore

Sono milioni gli utenti in pericolo su WhatsApp, con diversi utenti che adesso rischiano grosso. Andiamo a vedere cosa sta succedendo da diversi giorni.

Sono sempre tantissime le insidie presenti su WhatsApp, con gli utenti che devono sempre trovare il modo per difendere se stessi e la propria privacy. Nelle ultime ore, però, alcuni attacchi hacker hanno messo a dura prova anche i sistemi di protezione dell’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Infatti negli ultimi anni sono sempre di più le truffe di cyber-criminali in grado di attivare servizi ad abbonamento senza la volontà dell’utente.

In merito a quanto sta succedendo è intervenuta anche la Polizia Postale. Infatti con una nota la PS ha ricordato la truffa che riguarda il codice di autenticazione dell’applicazione. La Postale ha ricordato che per attivare l’applicazione c’è bisogno di un codice inviato dalla stessa app. Rubando questa serie di numeri i criminali riescono addirittura a rubarvi l’account e quindi tutti i dati personali. Infatti al termine del comunicato, la PS ricorda: “L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la proprietà“.

WhatsApp, ecco le reazioni ai messaggi: come funzionano

Sono sempre tante le novità presenti su WhatsApp, con gli sviluppatori che adesso puntano a migliorare le chat. Infatti a lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale WABetaInfo, secondo il quale i vertici di Menlo Parks sono pronti ad aggiungere le reazioni ai messaggi. Gli utenti quindi potranno esprimere il loro stato d’animo con le stesse ‘reaction‘ presenti già all’interno di Facebook.

In questo modo l’applicazione diventerà ancora più simile a Messanger. La funzione era già presente nelle chat di Instagram e che recentemente è stata introdotta anche per iMessage. Ancora deve essere rivelato come saranno dal punto di vista grafico queste reazioni da applicare ai messaggi. Al momento però la funzione sarà introdotta solamente per Android, ma ben presto sarà disponibile anche per iOS e Computer.