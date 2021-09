Guendalina Tavassi vittima di un’aggressione? La Foto sconvolge il web

Una foto che ha fatto preoccupare i tanti fan, postata e cancellata dalla stessa Guendalina Tavassi: qual è la verità?

Ieri sera Guendalina Tavassi ha pubblicato una foto molto particolare che ha fatto preoccupare i fan ed il web intero. Nello scatto postato sul suo profilo Instagram, infatti, si vede la protagonista con indosso una mascherina, poggiata ad una parete e con l’occhio sinistro nero, come se fosse stata colpita. “Io fortunatamente sono ancora qua”, questa la didascalia della foto che è stata poi rimossa.

Nonostante la foto sia scomparsa dal suo profilo, poco più tardi sua figlia Gaia ha ripostato la foto scrivendo: “a ridurre mia madre così, che schifo, che vergogna sono senza parole”. Le parole della piccola Gaia hanno soltanto alimentato brutti sospetti su quanto accaduto.

Guendalina Tavassi e l’occhio nero: sospetti sull’ex marito

Sommando la foto con la didascalia e le parole della figlia, il web ha subito pensato che potesse essere stata vittima di un’aggressione da parte dell’ex marito, Umberto D’Aponte, con cui si è lasciato ormai da mesi. Ultimamente, infatti, i due si sono scontrati via social: la showgirl romana lo accusò di strumentalizzare i figli per la fama.

Attualmente, né Guendalina né Umberto sono usciti sui social con qualche particolare dichiarazione in merito a quanto accaduto. Non è escluso che, nel giro di poco, uno dei due possa mettere in chiaro la situazione ed eventualmente scrollarsi le accuse di dosso.