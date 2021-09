WhatsApp, i messaggi vocali si trasformano in testo: come leggerli

Spunta su WhatsApp una nuova e clamorosa novità riguardante i messaggi vocali. Questi si potranno trasformarsi in testo, andiamo a scoprire come.

I vocali sono una delle funzioni più apprezzate dagli utenti di WhatsApp, che hanno gradito l’arrivo delle tre velocità d’ascolto per questo tipo di messaggi. A volte, però, diventa una piaga ascoltare tanti vocali, nonostante adesso sia possibile ascoltarli al doppio della velocità. Per questo motivo gli sviluppatori di Menlo Park starebbero pensando ad uno strumento che permette di trascrivere in automatico gli audio in messaggi di testo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite, una delle skin più amate torna in una spettacolare versione inedita

A svelare la grande novità ci avrebbe pensato il portale specializzato WABetaInfo. Infatti stando a quanto riportato dal sito specializzato verranno sfruttati degli algoritmi interni al sistema operativo. Proprio per la complessità della nuova funzione, gli sviluppatori hanno deciso di lanciare la novità solamente sulla Beta relativa ai device iOS. Inoltre stando alle anticipazioni, il testo sarà visibile nella parte bassa dello schermo.

WhatsApp, come liberarsi delle spunte blu: bastano pochi passaggi

Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp ed alcune sono utili specialmente per difendere la nostra privacy. Infatti tra le novità che hanno infastidito di più gli utenti c’è senza ombra di dubbio l’introduzione delle spunte blu che servono per verificare se un contatto abbia visualizzato il nostro messaggio. Fortunatamente però è possibile disattivare la ‘spunta blu’ all’interno delle nostre chat

POTREBBE INTERESSARTI >>> Apple aggiorna le Mappe: cambia tutto per gli utenti iPhone!

Infatti è possibile eliminare le spunte colorate accedendo all’applicazione. Successivamente bisognerà cliccare i tre puntini in alto a destra e poi andare su ‘Impostazioni‘. Una volta giunti qui si dovrà cliccare su Account e poi Privacy. Entrati nella sezione riservata alla privacy bisognerà poi selezionare ‘Conferme di letture‘ e disattivare la funzione. Una volta svolti questi passaggi il gioco e fatto e finalmente non vederete più le spunte blu all’interno delle conversazioni.