Netflix, celebre attrice in condizioni gravissime: cosa è successo – FOTO

Un’attrice di alcune pellicole molto amate di Netflix è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale. La sorella ha informato subito i fan, facendo uno straziante appello per potersi prendere cura di lei.

Kathryn Prescott è amata dal pubblico italiano per il suo ruolo di Emily Fitch nella serie televisiva Pelli e come Carter Stevens, protagonista di Alla ricerca di Carter, trasmesso da MTV nel 2014. Ha poi continuato la sua carriera grazie alle produzioni di Netflix, con cui ha registrato To the bone e Dude.

Una notizia diffusa dalla sorella gemella, Megan, ha gettato all’improvviso i suoi fan nel panico. Kathryn Prescott è stata investita da un veicolo che trasportava un carico di cemento. Come si può immaginare, l’incidente ha lasciato in condizioni gravissime l’attrice di Netflix, che lotta fra la vita e la morte.

Netflix, il dramma familiare di Megan: le è stato negato di vedere la sorella e attrice dopo l’incidente

In un lungo messaggio diffuso sui propri canali social, Megan ha espresso tutto il suo terrore per aver ricevuto quella che definisce “la telefonata più terrificante di tutta la sua vita”. La sorella Kathryn Prescott, dopo l’incidente sembrerebbe aver evitato per poco paralisi, e versa in condizioni molto gravi.

L’attrice ha il bacino rotto in due punti ed anche entrambe le gambe, un piede ed una mano riportano fratture gravissime. Megan si è rivolta ai fan dell’attrice per aiutarla: lei è inglese e vive a Londra, ed il governo degli Stati Uniti le negava il visto a causa delle restrizione imposte Covid. Il miracolo è però avvenuto: Megan è volata subito dalla sorella.

Ecco i messaggi condivisi da Megan, la sorella dell’attrice di Netflix Kathryn Prescott, dopo l’incidente: