Isola dei Famosi, un’ex concorrente si candida in politica: colpo di scena!

Un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha colto tutti i suoi fan di sorpresa: ha deciso di candidarsi in politica al Comune di Roma

L’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è stata tra le più apprezzate di sempre. I concorrenti hanno saputo conquistare i milioni di telespettatori a suon di prove, gag e discussioni. Tra le protagoniste assolute, è impossibile non menzionare Angela Melillo. L’attrice ha saputo mettersi in gioco sin dal primo giorno, conquistando tutti.

Arrivata ad un passo dalla finale, l’ex naufraga ha poi dovuto abbandonare la sua avventura in Honduras.“Ho vissuto momenti importanti. Ho patito molto la fame, le prime due settimane non mangiavo. Un’esperienza così mi ha aiutato a capire che molte cose si danno per scontate” le sue parole in un’intervista post eliminazione: “Il tempo sull’Isola non passava mai, soprattutto quando bisognava fare attenzione al fuoco”.

Isola dei Famosi, Angela Melillo si candida in politica

Chiusa l’esperienza all’Isola dei Famosi, ora per Angela Melillo ci sono altre opzioni all’orizzonte. Con un post sui social, l’attrice ha svelato di aver preso una decisione clamorosa: scenderà in politica e si è già candidata al Comune di Roma. Una scelta che ha lasciato i suoi fan di stucco. Le elezioni si terranno il prossimo 3 ottobre, e già nei prossimi giorni partirà dunque la campagna.

“Domani comincia il mio viaggio verso le elezioni con la lista Civica Gualtieri. Non sarà una strada facile, ma sarà percorsa con entusiasmo per aiutare la mia città. Ogni singolo contributo può fare la differenza” le parole dell’ex naufraga sui social.