F1 Gp d’Italia, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta

Manca poco alla partenza del GP di F1 di scena in Italia. Andiamo a vedere dove seguire in diretta e streaming gratis la gara di scena a Monza.

Tutto pronto per il nuovo appuntamento della F1 che torna in Italia con il Gran Premio di Monza. La griglia di partenza, stavolta, è stata decisa dalla ‘Sprint Race’ che ha visto la vittoria di Valtteri Bottas. Penalizzato per il cambio del motore, però, il finlandese partirà ultimo. Così dalla prima casella in griglia troveremo il leader del campionato Max Verstappen. Al suo fianco, invece, ci sarà un sorprendente Daniel Ricciardo a bordo della McLaren.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Dazn, cambia tutto per i big match di Serie A: le nuove soluzioni

La seconda fila vedrà la seconda McLaren di Lando Norris che sarà affiancata dalla Mercedes di Lewis Hamilton. La terza fila, invece, è composta dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. La settima piazza invece è occupata dal sorprendente Antonio Giovinazzi, affiancato dalla seconda Red Bull di Checo Perez. Completano la Top 10 l’Aston Martin di Lance Stroll e la Alpine di Fernando Alonso. Andiamo quindi a vedere dove seguire la F1 con il Gp d’Italia in diretta e streaming gratis.

F1 Gp d’Italia, streaming gratis: Sky o DAZN?

Alle ore 15:00 partirà il quattordicesimo appuntamento stagionale della F1, con il Gran Premio dell’Italia, andiamo a vedere dove seguire il gran premio in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1. Inoltre tutti gli abbonati Sky potranno seguire la gara in streaming gratis sulle piattaforme SkyGo e Now Tv. Per l’occasione la gara sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8 ed in streaming sul sito ufficiale del canale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, clamoroso scambio col Real Madrid: arriva un big!

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest’anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.