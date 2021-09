Le Iene, storico inviato ricoverato in ospedale: le sue condizioni

Uno storico inviato della trasmissione ‘Le Iene’ è attualmente ricoverato in ospedale. Andiamo a vedere le sue condizioni dopo l’intervento.

Grande paura per la redazione del programma televisivo ‘Le Iene’. Infatti nelle ultime ore ha fatto scalpore il ricovero della Iena Francesco Di Roberto, in arte ‘Cizco‘. Ma Francesco non è solamente un personaggio televisivo, ma anche un’artista e musicista. Infatti ha preso parte al programma anche ‘All Together Now‘, in onda sempre su Canale 5. In queste ore, però, con un post su Instagram ‘Cizco’ ha aggiornato tutti sulle sue condizioni.

Infatti l’inviato con un post ha scritto: “Sia chiaro io non avevo un ca**o che non si potesse aggiustare con un po’ di lima e sega ma questi giorni mi sono serviti anche per ricordare cosa sia più importante di tutto, perché non esiste niente ma niente che si possa sostituire alla salute“. L’inviato ha poi concluso ringraziando tutti coloro che lo hanno aiutato dai medici, agli infermieri e i barellieri fino ai familiari. Infine Francesco ha aggiunto un hashtag che recita ‘Se hai la salute hai tutto‘.

Le Iene, chi condurrà la prossima edizione: l’ipotesi scatena il web

A settembre la Mediaset dovrebbe pianificare il ritorno della trasmissione ‘Le Iene‘. Al momento però non si hanno ancora notizie su chi condurrà la prossima edizione del programma. Infatti come oramai è noto, Alessia Marcuzzi ha deciso di lasciare la Mediaset dopo che il ‘Biscione’ non le ha fatto condurre ‘Scherzi a Parte‘. Mentre a dire addio è anche Nicola Savino che condurrà un nuovo format intitolato ‘Ritorno a scuola’.

Secondo molte indiscrezioni, a sorpresa, la conduttrice del programma potrebbe diventare la cantante Elodie. La cantante avrebbe anche accettato il lavoro, a condizione di iniziare solo dopo l’uscita del suo nuovo album. Se l’indiscrezione si rivelasse vera, vorrà dire che Elodie prenderà il timone della trasmissione solamente a Gennaio. Intanto però ci sarebbero alcune voci che indicano Ilary Blasi come possibile candidata al ruolo di conduttrice. Infatti il ritorno della showgirl romana sarebbe apprezzato tantissimo specialmente dal pubblico.