Fortnite, una delle skin più amate torna in una spettacolare versione inedita

Grandi novità in arrivo su Fortnite. Sta per tornare una delle skin più amate di sempre, in una versione inedita

Mancano ormai pochi giorni al grande evento conclusivo della stagione 7 di Fortnite. Una finestra temporale che ha portato tantissime novità all’interno del battle royale, sia a livello di skin che di eventi, tornei e molto altro. In attesa di vedere cosa succederà dopo Operazione Cieli di Fuoco, intanto, c’è già chi è proiettato alla season 8.

Tantissime le indiscrezioni e i rumors che si stanno rincorrendo, alcuni più attendibili rispetto ad altri. Tra le altre cose, sono spuntati i primi bozzetti di una nuova versione inedita di una delle skin più amate di sempre. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo e quando potrebbe arrivare all’interno del videogame.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, rivoluzione totale: sarà possibile farlo anche col telefono spento

Fortnite, torna la skin di Batman in versione ‘ninja’

HD Image copied to PC: pic.twitter.com/BgH0cP6U86 — iFireMonkey (@iFireMonkey) September 7, 2021

Qualche giorno fa, è finalmente stato rilasciato l’ultimo volume unico del fumetto Fortnite X Batman Punto Zero. Tutti e sei i capitoli arrivati nei negozi qualche mese fa riuniti in un unico grande pacchetto, per la gioia dei suoi fan. Come probabilmente ricorderete, tantissime skin e oggetti cosmetici sono arrivati all’interno del battle royale in concomitanza con l’uscita dei fumetti. Una su tutte: la skin di Batman.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Xbox sta per lanciare una novità rivoluzionaria: riguarderà il controller

A quanto pare, sta per arrivare una nuova variante completamente inedita e mai vista prima. Il Cavaliere Oscuro in versione ninja, ma non solo. A confermare le voci, alcuni bozzetti che arrivano direttamente dai disegnatori di Epic Games. Ancora non è chiaro se e quando verranno rilasciate per tutti.