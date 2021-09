Royal Family, decisione inaspettata del principe Harry: avverrà nei prossimi giorni

Royal Family, la decisione del principe Harry: avverrà nei prossimi giorni e non sono escluse altre sorprese in tal senso.

Il futuro di Harry e Meghan è chiaramente lontano dalla realtà di Buckingham Palace, dopo la decisione di abbandonare i ruoli reali. I Sussex si sono trasferiti in California e stanno portando avanti la loro famiglia con diversi accordi di sponsorizzazione. Tra podcast, filmati e libri esclusivi, tutto ruota attorno al loro rapporto con i Windsor. La casa editrice Penguin Random House ha chiesto esplicitamente al principe di forzare un po’ la mano sul prossimo manoscritto in uscita nel 2022. Addirittura l’ultima delle quattro opere per cui verrà pagato, potrà essere pubblicata solo dopo la morte della Regina Elisabetta, per vuotare completamente il sacco sui segreti di corte.

A volte però, alcune decisioni prese da Harry lasciano pensare che il suo non sia proprio un distacco definitivo dalla Royal Family. L’ultima in tal senso riguarda una commemorazione del duca di Edimburgo, suo nonno, scomparso all’inizio di aprile. Il secondo genito di Carlo e Diana apparirà insieme ad altri componenti della famiglia in uno speciale organizzato dalla BBC, dedicato a Filippo.

La regina, i figli del duca di Edimburgo e i suoi nipoti adulti – compreso Harry – sono tra i vari membri reali che hanno preso parte al programma di un’ora.

Royal Family, la decisione del principe Harry: sarà presente nel documentario dedicato al duca di Edimburgo

Si intitola ‘Prince Philip: The Royal Family Remembers‘ e andrà in onda mercoledì 22 settembre alle 21:00 sulla BBC One e presenta interviste girate sia prima che dopo la sua morte.

La televisione inglese ha affermato che il programma presenterà “ricordi commoventi, un sacco di umorismo e numerose nuove intuizioni sul carattere e sull’eredità di questo straordinario personaggio”.

Originariamente era previsto per la celebrazione del centesimo compleanno di Filippo a giugno, ma il decesso ha cambiato ovviamente i piani.

Nel filmato vedremo impegnati oltre ad Harry anche il principe Carlo, la principessa Anna, il principe Andrea, il principe Edoardo, il principe William, le principesse Beatrice ed Eugenie e Zara Tindall.

I documentaristi sono entrati a Buckingham Palace per incontrare il suo storico staff e per girare della parti all’interno del suo studio. In più hanno avuto accesso alla privatissima collezione di cine-film della regina. Benchè Meghan non sia presente e non abbia minimamente voluto partecipare, Harry ha deciso di acconsentire alla messa in onda anche delle scene che lo ritraggono a Londra. Il suo attaccamento per il nonno era d’altronde piuttosto noto.