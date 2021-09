Uomini e Donne, colpo di scena: ex tronista si candida per tornare

Un’ex tronista di Uomini e Donne, che aveva lasciato la trasmissione prima della fine del percorso, forse torna in trasmissione. Lo ha rivelato lei stessa nel corso di un’intervista, in cui ha spiegato anche i suoi progetti futuri.

Jessica Antonini ha visto la sua storia con Davide Lorusso sgretolarsi subito dopo l’uscita da Uomini e Donne. Nonostante ciò, l’ex tronista ha un ottimo ricordo del programma, perchè ha scelto con il cuore di lasciare il programma in anticipo, visto che era scoccata la scintilla. Inoltre, è anche rimasta in buoni rapporti con Simone, Beatrice e Gianluca.

Proprio con Gianluca ha anche trascorso un breve periodo di vacanza insieme a Milano Marittima. In questo momento, la tatuatrice si professa single: tutte le storie d’amore che le hanno associato questa estate sarebbero false, anche quella con Davide Basolo. Quest’ultimo, però, sarebbe effettivamente una conoscenza ed una bellissima persona.

La rivelazione di Jessica: torna a Uomini e Donne?

Jessica Antonini vorrebbe sicuramente fare una nuova esperienza televisiva in futuro. L’ex tronista ha confidato di aver inviato ancora la sua candidatura per fare la tronista. Non esclude di tornare anche come corteggiatrice, ma dal momento che in passato è sempre stata lei a correre dietro agli uomini, preferirebbe sedere sul trono.

La Gipsy ha raccontato anche che le sarebbe piaciuto far parte nel GF Vip, perchè è sicura che con il suo carattere particolare avrebbe portato qualcosa in più dentro la casa. In ogni caso, Jessica Antonini è ripartita subito con il suo lavoro da tatuatrice, e promette che organizzerà diversi eventi, oltre a continuare a tentare la strada dello spettacolo.

Ecco la trasmissione web “MondoTv 24” nel corso della quale ha espresso per la prima volta la volontà di tornare a Uomini e Donne: