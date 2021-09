GF Vip 6, la confessione di Signorini: “Preferisco questi concorrenti”

GF Vip 6, la confessione di Signorini a pochi giorni dal via del reality di Canale 5: “Preferisco questi concorrenti”. Svelato il motivo

Ormai manca poco all’apertura della porta rossa. Da lunedì 13 settembre e fino alla prossima primavera per almeno due serate alla settimana (lunedì e venerdì) su Canale 5 arriva il Grande Fratello Vip 6. E tra le novità rispetto al recente passato c’è anche il cachet dei partecipanti che ha sempre suscitato polemiche.

A zittire preventivamente le critiche è stato direttamente Alfonso Signorini che intervistato da ‘Chi’ (da lui diretto, ma ci passeremo sopra) è stato chiaro. “Non ci sono più i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan. Certo, questo è un lavoro, ma ci sono concorrenti che avrebbero guadagnato di più continuando a fare quello che facevano fuori. Hanno accettato perché lo volevano fare. C’è anche chi ha chiesto 800 mila euro. Ripeto, preferisco concorrenti che lo fanno perché sentono di voler fare questo tipo di esperienza, non per i soldi”.

GF Vip 6, la confessione di Signorini: il cachet dei concorrenti rimarrà un mistero

Ma di quali cifre stiamo parlando? Come sempre il web si divide tra moralisti e liberisti. In ogni caso secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero andare da un minimo di 1000 euro alla settimana (come anticipa la blogger Deianira Marzano) ad un massimo di 15mila. Al top due donne, Katia Ricciarelli e Raffaella Fico, ma in mancanza di comunicazioni ufficiali da Mediaset vale tutto.

In ogni caso, nulla di simile a quello che avrebbe guadagnato Elisabetta Gregoraci nella passata edizione, 20mila euro a settimana. Ma in fondo il GF Vip 6 è una gara e allora aspettiamoci di tutto. I primi ad entrare saranno Katia Ricciarelli, Francesca Cipriani, Soleil Sorgè, Manuel Bortuzzo, Davide Silvestri, Carmen Russo, Miriana Trevisan e Alex Belli. Con loro anche Amedeo Goria, Raffaella Fico, Jo Squillo, Ainett Stephens, Andrea Casalino, Tommaso Eletti, Nicola Pisu, Samy Youssef e Sophie Codegoni, .