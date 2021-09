Anticipazioni Una Vita, protagonista esce di scena: trovato morto nel fiume

Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati di “Una Vita”. Protagonista esce di scena: dopo la scomparsa viene ritrovato morto

Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati della soap spagnola “Una Vita”. I protagonisti di Acacias 38 dovranno fare i conti con numerosi imprevisti che lasceranno il pubblico del piccolo schermo senza parole. Le nuove anticipazioni vedono al centro dell’attenzione le vicende di Camino. La Pasamar decide di denunciare la scomparsa di suo marito.

Ma come mai Ildefonso ha fatto perdere le sue tracce? Il marchesino dopo il matrimonio non si è mai mostrato favorevole ad un contatto fisico con Camino facendo insospettire sua moglie. Sotto pressione Ildefonso decide di svelare alla giovane donna di essere impotente a causa di un incidente che l’ha coinvolto quando era in guerra.

Venuta a conoscenza di questo importante segreto la Pasamar decide di offrire tutto il suo sostegno al marchesino, solo che commette un errore: racconta tutto ad Anabel. L’affascinante nuova arrivata però svelerà a tutti il segreto. A questo punto Ildefonso avrà una dura reazione e farà immediatamente perdere le sue tracce preoccupando Camino.

Camino preoccupata per la scomparsa di suo marito: le anticipazioni di Una Vita

Camino decide di denunciare la scomparsa di suo marito. Dopo che Ildefonso ha fatto perdere le tracce, la Pasamar è convinta che gli sia accaduto qualcosa di brutto. La giovane donna sarà confortata da Cesareo il quale le dirà che riusciranno a trovare il marchesino. Purtroppo però una tragedia ad Acacias 38 è dietro l’angolo: Ildefonso è morto.

Il corpo del marchesino viene ritrovato nel fiume senza vita. Dopo la comunicazione della polizia Camino si sentirà pervasa da un forte senso di colpa. Probabilmente se non avesse svelato il segreto di suo marito ad Anabel, il marchesino non sarebbe morto. A questo punto la Pasamar, rimasta vedova, decide di cambiare la sua vita e Felicia non le sarà più d’intralcio.