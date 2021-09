GF Vip 6, lite furiosa tra due attese protagoniste? Cos’è successo

Lite furiosa tra due protagoniste del GF Vip 6? Le dirette interessate spiegano cos’è accaduto realmente: fan senza parole

Il Grande Fratello Vip 6 ancora deve cominciare che le liti tra protagonisti e concorrenti cominciano già a rimbalzare sulle pagine rosa. Questa volta a finire nel mirino del gossip sono due donne. Ma cos’è accaduto realmente? Facciamo un passo indietro: al centro del dell’attenzione troviamo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nonché nuove opinioniste di Alfonso Signorini.

Secondo i rumors tra le due donne non vi è mai stata grande simpatia e in occasione di un servizio fotografico per il reality di Mediaset, sono partite le scintille. A chiarire la situazione adesso è stata Sonia Bruganelli in un’intervista rilasciata proprio al settimanale Chi diretto da Signorini.

GF Vip 6, sono realmente volati gli stracci tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Chiarisce la moglie di Bonolis

Sono Bruganelli raggiunta dal settimanale Chi ha deciso di chiarire quanto è accaduto tra lei e Adriana Volpe nel corso di un servizio fotografico per il reality show condotto da Alfonso Signorini. In molti erano convinti che le due opinioniste avrebbero faticato a mantenere la calma tra loro e che probabilmente gli scontri non avrebbero nemmeno atteso l’inizio del programma in onda dal prossimo lunedì 13 settembre.

Ma in realtà la moglie di Paolo Bonolis ha chiarito che non c’è stata alcuna discussione con la sua collega nonché compagna di avventura. “Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto: non mi mettete accanto a lei. Ma era un complimento“, ha dichiarato la Bruganelli al settimanale diretto da Signorini. Le sue parole sono state confermate da Adriana Volpe la quale ha sottolineato che tra loro c’è “stima ed affetto”.