Star in the Star, ancora polemiche per Ilary Blasi: interviene Carlo Conti

Il nuovo programma di Ilary Blasi Star in the Star continua ad essere al centro delle polemiche. È intervenuto anche Carlo Conti

A partire dal prossimo 16 settembre, su Canale 5 farà ufficialmente il suo esordio Star in the Star. Si tratta di un nuovo programma condotto da Ilary Blasi che ricorda molto il celebre Tale e Quale Show di Carlo Conti. Negli ultimi giorni si è alzato un vero e proprio polverone, proprio per le numerose analogie tra i due format.

È addirittura intervenuta la Vigilanza Rai, con l’onorevole Michele Anzaldi che ha chiesto un’interrogazione sulle troppe somiglianze. Mancava solamente una persona all’appello: lo stesso Carlo Conti, il padrone di casa a Tale e Quale Show.

Star in the Star, parla Carlo Conti: “Polemica inutile”

Intervenuto ai microfoni di DiPiùTV, anche il conduttore di Tale e Quale Show Carlo Conti è intervenuto in merito al polverone che si è alzato in questi giorni su Star in the Star. “Credo che siano polemiche del tutto inutili. Può capitare che ci siano programmi con meccanismi e sfumature simili. Poi bisogna vederli realizzati” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Sono sicuro che Ilary Blasi farà un’ottima trasmissione. In televisione c’è spazio per tutti ed è giusto che vadano in onda cose diverse, così che il pubblico a casa abbia più scelta possibile“.

Si attendono – se mai arriveranno – le parole di Ilary Blasi. Intanto, è stata annunciata la giuria che accompagnerà la padrona di casa nel nuovo show in onda su Canale 5: Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola.