Durante le registrazioni de Il Paradiso delle Signore 6 è capitato qualcosa di magico che ha fatto commuovere tutti

Il magazzino de Il Paradiso delle Signore non smette mai di incantare. Giunta alla sua sesta edizione, la fiction targata Rai è intenta ad ultimare le riprese per la nuova stagione che partirà da lunedì 13 settembre. Tuttavia, sul set è successo qualcosa di magico.

Andrea Gallisai ha voluto rendere speciale il suo giorno con la promessa sposa Alice Delfino, fan sfegatata della trasmissione. Nei giorni passati, infatti, al cast de Il Paradiso delle Signore 6 arrivò una richiesta particolare: Andrea avrebbe voluto chiedere ad Alice di sposarlo in modo che non lo dimenticasse mai più. Così è stato.

Il Paradiso delle Signore 6, la proposta di matrimonio tra Andrea e Alice

Tutto è partito con un e-mail che Andrea non sapeva fosse stata inoltrata al produttore Giannandrea Pecorelli dichiarando di voler rendere speciale la sua proposta di matrimonio. Alice, dal canto suo, non sospettava nulla: tutto si era proposto come una romantica gita a Roma. Una mattina, però, Andrea ha svegliato Alice dicendole di prepararsi in fretta per una sorpresa e ad attenderli fuori l’hotel c’era una macchina che li aspettava.

Non appena arrivati sul set, la fan sfegatata della fiction Rai non poteva non riconoscere la location ed ha iniziato a tremare dall’emozione. In un’istante tutte le luci si sono spente ed un unico faro illuminava la coppia, fin quando Andrea non si è inginocchiato ed Alice ha detto “Sì”.