Michele Merlo, la dedica di Aka7even è da brividi – FOTO

Michele Merlo e Aka7even erano legati da una grande amicizia: a tre mesi dalla sua scomparsa, il cantante partenopeo gli fa una speciale dedica

Sono passati già tre mesi dal tragico episodio che ha sconvolto il mondo della musica e quello dei ragazzi di Amici di Maria de Filippi, in particolare. Era il 6 giugno quando è giunta la notizia che Michele Merlo non ce l’ha fatta dopo essere stato ricoverato d’urgenza.

Alla sconvolgente notizia, oltre ai migliaia di fan che contava il ragazzo, si sono mobilitati tantissimi artisti che hanno avuto il piacere di collaborare con lui ad Amici o XFactor. La stessa padrona di casa di Mediaset si è prodigata per la sua famiglia, fino a promettere una sorpresa speciale nella prima puntata della nuova edizione del talent che gli sarà dedicata.

Amici, la dedica di Aka7even a tre mesi dalla scomparsa di Michele Merlo

3 mesi fa Michele ci ha lasciato.

Era destino che questi dischi oggi fossero tutti per lui.

Il tempo ha le sue ragioni, e sono più che felice che sia successo oggi.

Un bacio va a te lassù. 👼💘 — Aka 7even (@Aka7evenreal) September 6, 2021

Uno di quelli che ha mostrato di essere più sconvolto è Aka7even, cantante partenopeo dell’ultima stagione di Amici che, durante la sua esperienza al talent, ha sentito spesso Michele Merlo e ne ha raccolto i consigli.

Da casa, Mike Bird faceva il tifo per il suo preferito dell’edizione e, nonostante Luca Marzano non ha avuto il tempo per mostrargli la sua riconoscenza, lo fa adesso celebrando quotidianamente il suo ricordo.