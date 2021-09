Star in the Star, brutte notizie per Ilary Blasi: interviene la Vigilanza

Un caso che sta destando scalpore. Star in the Star, nuovo show condotto da Ilary Blasi, ha spinto la Vigilanza Rai ad intervenire

In vista della nuova stagione televisiva nei palinsesti Mediaset, continuano i preparativi per l’esordio su Canale 5 di Star in the Star. Si tratta di un nuovo programma condotto da Ilary Blasi, che prenderà il via a partire dal prossimo autunno e andrà in onda il giovedì in prima serata.

Come di consueto, il giorno seguente andrà invece in onda su Rai 1 Tale e Quale Show, format che offre ai concorrenti vip in gara la possibilità di trasformarsi in leggende musicali. Un po’ come succederà proprio con… Star in the Star. Le polemiche non si stanno placando, tanto che sembra pronta ad intervenire la Vigilanza Rai.

Star in the Star copia Tale e Quale Show? Interviene la Vigilanza Rai

Solo qualche anticipazione sul nuovo programma Mediaset, ed è già scattata la polemica. Star in the Star sarà la copia esatta di Tale e Quale Show? Almeno apparentemente sì, facendo un confronto fra i due format. Il caso finirà ora in commissione di Vigilanza Rai, con l’onorevole Michele Anzaldi che ha già fatto sapere di voler presentare un’interrogazione. In questo modo, verrà discusso questo intreccio piuttosto ambiguo.

“È possibile che gli accordi con Banijay non prevedano esclusive? Presento un’interrogazione in commissione di Vigilanza. Le società esterne di produzione e gli agenti dei conduttori continuano ad essere un problema irrisolto nel servizio pubblico. Coi soldi pubblici si regalano indebiti privilegi ad alcuni, a danno dell’azienda” le sue parole.