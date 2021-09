Sanremo 2022, colpo di scena Amadeus: arriva un clamoroso rifiuto!

Spuntano i primi rifiuti per Sanremo 2022. Infatti Amadeus ha incassato il ‘No’ di due dei protagonisti della passata edizione: scopriamo chi sono.

Sono tantissime le novità per Sanremo 2022, l’unica cosa a non cambiare è il conduttore con Amadeus confermatissimo dalla Rai. Al suo fianco è ancora incerta la partecipazione di Fiorello, ma nonostante ciò il ravennate è pronto ad andare avanti anche da solo. Nelle ultime ore il presentatore aveva chiesto la presenza di Colapesce e Dimartino al Dopofestival. A riportare la notizia nelle ultime ore ci aveva pensato il portale specializzato TvBlog.

La coppia è stata una delle scelte artistiche più azzeccate da Amadeus nell’ultima edizione del Festival. Infatti la loro canzone ‘Musica Leggerissima‘ è diventata una delle colonne sonore dell’estate 2021. Amadeus quindi vorrebbe portarli con sè anche nella terza edizione in cui condurrà la kermesse musicale. La proposta ha entusiasmato tutti i fan della competizione canora, ma purtroppo il duo ha risposto picche al conduttore. Andiamo quindi a vedere le possibili novità per il prossimo festival di Sanremo.

Sanremo 2022, Colapesce e Dimartino rifiutano la proposta di Amadeus: non saranno al Dopofestival

Colapesce e Dimartino, quindi, non saranno al Dopofestival, dopo il rifiuto inaspettato ad Amadeus. Infatti il duo siciliano al momento sono fissi in radio con il nuovo pezzo intitolato ‘Toy Boy‘, in collaborazione con una vera e propria icona della musica italiana come Ornella Vanoni. Inoltre anche quello del Dopofestival doveva essere un grande ritorno, visto che l’anno scorso a causa Covid non andò in onda.

Nel 2020 lo show in onda in seguito alle esibizioni canore degli artisti fu affidato a Nicola Savino. Adesso l’idea di Amadeus era quella di provare a far condurre dei cantanti lo show del Dopofestival. Prima dello showman ravennate la stessa idea la ebbe Pippo Baudo che mise alla conduzione dei veri e propri animali da parco come Elio e le storie tese, mentre nel 1999 Fabio Fazio mise alla conduzione Orietta Berti. I due esperimenti riuscirono alla grande, con Amadeus che sta provando a prendere spunto dai suoii amici e colleghi.