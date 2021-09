GF Vip 6, terremoto sul web per l’ingresso nella casa di un chiacchierato volto che varcherà la porta nei prossimi giorni.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del GF Vip in onda a partire dal prossimo lunedì 13 settembre. Intanto i nomi dei concorrenti che varcheranno l’ambitissima porta rossa vengono ufficializzati poco alla volta. Il duro lavoro portato avanti in questi mesi dal padrone di casa Alfonso Signorini vede tra le sue scelte l’influencer Soleil Sorge.

La 26enne si è fatta conoscere sul piccolo schermo partecipando a due programmi televisivi: il dating show di Canale Cinque, Uomini e Donne (dove scoppiò l’amore con Luca Onestini) e Pechino Express. La Soleil è già apparsa nella casa del GF Vip 2 dove concorreva proprio Onestini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Amici 21 anticipazioni, spunta la data: quando partono le registrazioni

Ufficializzato l’ingresso di Soleil Sorge al GF Vip 6: dissapori sul web

L’ingresso di Soleil Sorge nella casa del GF Vip 6 ha scatenato non pochi dissapori sul web. La notizia è stata diffusa sul profilo Instagram del programma dove il pubblico del reality si è spaccato in due parti. Da un lato c’è chi ha mostrato il proprio entusiasmo e chi dall’altro ha criticato la scelta di Alfonso Signorini.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha scelto 2 opinionisti: che nomi!

Tra chi non vede di buon’occhio l’ingresso della Sorge nella casa più spiata dagli italiani si legge: “Come rovinare il GF“, “Insopportabile“, “Già rovinato questo Grande Fratello”, “Spero che venga eliminata subito“, “Antipatica, falsa e strega”, “Anche lei? Questo GF mi sta già antipatico”, etc. Staremo a vedere cosa ci riserverà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, certi che Signorini ci abbia visto lungo.