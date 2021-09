Charlene e Alberto di Monaco, prospettiva sconvolgente: il rischio è vicino e non si parla d’altro in queste ore.

Gli scandali a corte, solitamente appartengono a scene cinematografiche. Oggi però, dopo che il Daily Mail ha trovato online le foto dell’ex amante del principe Alberto, Nicole Coste, e del loro figlio Alexandre Grimaldi Coste, al ballo della Croce Rossa di Monaco cambiano le carte in tavola.

Tutto è successo lo scorso luglio quando Charlène Wittstock era in Sudafrica reduce da due operazioni alla testa e in attesa di una terza a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica.

Charlene e Alberto di Monaco, si moltiplicano i retroscena: il divorzio è vicino?

Alberto di Monaco, dopo gli scatti ormai noti a tutti, dovrà rivelare pubblicamente se il suo matrimonio sia in crisi o no. La principessa, 43 anni, si è allontanata da Monaco a fine gennaio per promuovere una campagna a tutela dei rinoceronti nella patria d’origine che le ha fatto saltare tutti i più importanti eventi del principato.

Alla base dell’esilio spontaneo, secondo gli ultimi gossip, sembra ci sia anche la causa di paternità che Alberto sta affrontando per il riconoscimento di un figlio nato nei primi anni del loro fidanzamento e che lo ha contattato mostrando l’esame del DNA.

Adesso ci sono anche le immagini di Nicole, ex assistente di volo dell’Air France del Togo, e del figlio a Monte Carlo. A Monaco fonti reali hanno detto a Paris Match che in realtà la principessa non ha intenzione di tornare presto nonostante senta la mancanza dei figli. La separazione appare una pista poco percorribile anche a causa dei sudditi arrabbiati per la fuga della principessa.