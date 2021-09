Massimo Giletti è finito in trend dopo l’ultima indiscrezione che lo vede prossimo a una svolta storica. Di cosa si tratta.

Massimo Giletti che dal 2 agosto 2017, dopo quasi trent’anni trascorsi in RAI è passato a LA7 per condurre Non è l’Arena, talk in onda ogni domenica, è prossimo a vivere un cambiamento epocale. Difatti, il programma condotto dal giornalista torinese potrebbe approdare al mercoledì, dopo aver di fatto triplicato gli ascolti del prime time festivo, colmando un vuoto importante nel palinsesto della tv di Urbano Cairo.

La notizia sotto diversi aspetti è clamorosa e i tantissimi fan non hanno accolto di buon grado tale cambiamento. L’addio alla domenica porterebbe portare a una puntata ridotta di circa 40-45 minuti.

Massimo Giletti, indiscrezione sul suo futuro: “Amo affrontare nuove sfide”

“Sento in modo profondo il legame con Cairo, che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7. Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide”. Questo il commento del conduttore dove afferma di lanciarsi nell’agone infrasettimanale.

Anche Urbano Cairo ha parlato del conduttore. “Massimo Giletti è un numero uno, che ha la tv nel suo dna. Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti alla domenica. Ha firmato importanti inchieste giornalistiche e con le sue battaglie porta sempre un grande contributo alla giustizia e alla legalità del Paese. Con Massimo si è sviluppato un ottimo rapporto personale che sono felice possa proseguire nei prossimi anni”.