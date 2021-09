Green Pass, da oggi obbligatorio per scuola e trasporti: come ottenerlo

Da oggi 1° settembre entra in vigore l’obbligo di ‘green pass’ per scuola e mezzi pubblici. Andiamo a vedere tutte le novità e come ottenerlo.

In questo mercoledì 1° settembre entra in vigore in Italia il Green Pass obbligatorio anche per scuola e mezzi pubblici. Infatti la certificazione verde servirà per viaggiare in treno, in traghetto, in aereo, ma anche per il personale della scuola e per accedere all’Università. Potranno ricevere la certificazione tutti i cittadini Over 12 che hanno ricevuto il vaccino, chi è guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi o coloro che sono risultati negativi al tampone antigenico nelle ultime 48 ore.

Inoltre il green pass sarà rilasciato dal Governo stesso 15 giorni dopo la somministrazione della prima dose e sarà possibile salvarlo direttamente dall’app ‘Io‘. Per chi invece non ha uno smartphone, il certificato potrà essere rilasciato dai farmacisti che hanno accesso al sistema tessera sanitaria. In Italia la certificazione ha una durata di 12 mesi dopo aver completato il ciclo vaccinale. Per chi è guarito dal Covid il green pass ha una validità di 180 giorni, mentre per chi si sottopone al tampone il certificato sarà valido per sole 48 ore.

Green Pass, obbligatorio per scuole e mezzi pubblici: sanzioni ed ultime notizie

Nelle ultime ore Palazzo Chigi ha dato le ultime precisazioni per tutti i trasgressori dopo aver approvato l’ultimo Decreto anti-Covid. Nella nota rilasciata dal Governo si legge: “I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green Pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni“. In caso di mancato controllo sia i titolari dei locali che gli utenti dovranno pagare sanzioni da pecuniarie da 400 ai 1000 euro.

Inoltre quando il cittadino avrà a disposizione il Green Pass riceverà un messaggio via SMS o via email, ai contatti comunicati in occasione del vaccino, del test o del rilascio del certificato di guarigione. Il messaggio inoltre contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE), con tutte le indicazioni per ricevere la certificazione. Una volta ottenuto l’authcode, si potrà scaricare la certificazione dal sito www.dgc.gov.it. Da oggi quindi tutti i cittadini dovranno mostrare il green pass per accedere ai mezzi pubblici ed a scuola.