Amici 21, spunta la candidatura di un figlio d’arte: grandissima emozione!

A breve ricomincia anche il talent show con la sua 21° edizione, Amici di Maria De Filippi accoglie candidature molto particolari!

Il 18 settembre Amici 21 comincerà la sua nuova edizione con tante novità ed al termine di una serie di casting itineranti effettuati lungo l’estate. A prendere parte ai casting, come mostrato dai canali social ufficiali del talent show, c’è stata anche la ballerina professionista e vincitrice della passata stagione di Amici.

È risaputo che il talent show è stato un trampolino di lancio per molti, pertanto negli anni sono stati tanti coloro che hanno premuto per poter esprimermi al meglio sul palco di Amici. Quest’anno, in particolare, è arrivata una candidatura spontanea da parte di un personaggio speciale.

Amici 21, a candidarsi è il nipote di Gianni Morandi

Giovanni Antonacci ha inviato la sua candidatura spontanea al talent show di Maria De Filippi definendolo “formativo per un ragazzo che intende esordire nel mondo della musica”. Figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi, nipote di Gianni Morandi, fratello di Paolo, ha già mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, tra musica e recitazione, collezionando anche un featuring con Gionny Scandal, rapper milanese che tentò i provini di Amici.

Ci sarà spazio per Giovanni all’interno della scuola di Amici 21? Chissà che Maria De Filippi non colga l’occasione per portarlo in trasmissione, al di là della sua arte ereditata.