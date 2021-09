Sangiovanni e Giulia Stabile verso la rottura? La verità sulla coppia nata all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi: Amici 20.

Lei una ragazza timida lui il suo esatto opposto. A unirli la passione per la musica e la voglia di mettersi in gioco, in campi diversi, nel talent show più seguito da venti anni: Amici di Maria De Filippi. Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati sin dall’inizio gli artisti più apprezzati dai telespettatori. La loro semplicità, il sapersi mettere in gioco ed il saper superare le difficoltà facendo sembrare tutto semplice sono state alcune delle caratteristiche che gli ha portati a un testa a testa nella finalissima del programma.

Per lei il primo bacio e primo amore. Per lui la scoperta del vero amore. Sembra una pellicola di un film, ma non è altro che la storia tra i due finalisti di Amici 20 che ha visto trionfare Giulia Stabile. Oggi però, un gossip sembra aver fatto trapelare un possibile tradimento di uno dei due. Sarà vero?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, Gemma Galgani spiazza tutti: “L’ho fatto perché ero giù di morale”

Amici 20, Sangiovanni e Giulia Stabile verso la rottura? La verità

Il gossip è esploso perché Sangiovanni in quest’ultimo periodo è stato spesso immortalato in compagnia di un’altra musicista, Santa Manu, con cui avrebbe un bellissimo rapporto personale e lavorativo. Leo però, dopo aver ascoltato questi commenti al veleno ha deciso di scrivere un messaggio privato a Giulia Stabile, dicendole: “Sarai abituata ai commenti delle persone. Spero di non averti ferita in nessun modo, la gente è sempre pronta a pensare male per qualsiasi cosa normale una persona fa. Sono fidanzata e ho super rispetto per tutti, per noi, per te e per voi due”.

Giulia ha deciso poi di condividere il messaggio su Instagram aggiungendo un suo commento: “Ecco a voi, lei è la ragazza che alcune persone stanno riempendo di insulti per il semplice fatto che lavora con Sangio e che vanno d’accordo. Vi chiedo per favore di smetterla. Mi auguro almeno che con questo smettiate di attaccare questa povera ragazza che sta facendo solamente il suo lavoro e che per fortuna ha trovato sintonia con Sangio. Eliminiamo questo odio immotivato vi prego”.