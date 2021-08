WhatsApp, cambia per sempre il modo di chattare: da non credere. Un nuovo modo di gestire i messaggi è in arrivo per tutti gli Android e iOS

Le novità su WhatsApp sono sempre all’ordine del giorno. Tra nuove chance per utilizzare la chat e dispositivi che aumentano la fruibilità, la piattaforma americana è in continuo aggiornamento. L’attenzione massima alla privacy è cresciuta a dismisura nell’ultimo periodo, specie dopo i problemi relativi al fenomeno del “phishing“. Ora però si pensa anche a come migliorare tutte le conversazioni, singole o di gruppo. Secondo quanto riferito dai colleghi di WABetaInfo, l’ultima notizia riguarda la funzionalità che permetterà di rendere chat e gruppi effimeri. Con questo si fa riferimento alla chance di far scomparire magicamente tutti i messaggi inviati, in modo automatico dopo un certo intervallo di tempo stabilito. Questa cosa appunto vale anche per i gruppi. Si può ad esempio impostare una scadenza di 7 giorni e vedere sparire tutti i nostri scritti dalla conversazione di riferimento. Nel caso di abilitazione della chat o del gruppo nella modalità effimera tutti gli utenti riceveranno una notifica di avvertimento.

LEGGI ANCHE >>> Fortnite, l’ultimo annuncio conferma i leak: cosa arriva nei prossimi mesi

LEGGI ANCHE >>> Google Maps, brutta notizia per gli utenti: “L’app potrà essere limitata”

WhatsApp, cambia per sempre il modo di chattare: arriva la possibilità di rendere la conversazione “effimera”

Per applicare questa nuova modalità bisognerà accedere nell’area Privacy. Da lì arrivare alle impostazioni della chat e scegliere la modalità effimera, con conseguente indicazione sulla scadenza temporale da applicare. In poche parole sarà come quando gestiamo il ‘silenziatore‘ per una conversazione, potendo opzionare quando renderlo operativo.

WABetaInfo ha riportato che questa nuova funzione sarà disponibile sia per gli utenti che utilizzano Android, sia per tutti gli appartenenti al mondo iOS. Per averlo operativo bisognerà attendere un aggiornamento dell’app che potrebbe arrivare nei prossimi giorni (ancora da stabilire). Ovviamente sarà in anticipo per tutti coloro che hanno sposato la versione beta.