Ballando con le stelle sta scaldando i motori e uno dei prossimi concorrenti, un po’ a sorpresa, sarà una leggenda della musica italiana.

Milly Carlucci sta per tornare con il suo programma, uno dei più seguiti dal pubblico italiano. Prima però che Ballando con le stelle riparta, i produttori daranno il via alla selezione del futuro cast. Riunioni e incontri sono già in programma e sono diversi i vip che si sono auto candidati e hanno espresso il desiderio di rilanciarsi sul piccolo schermo a suon di casqué.

La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle inizierà sabato 16 ottobre su Rai1 e i grandi nomi dello spettacolo, giovani promesse, protagonisti di programmi e fiction amate, sportivi, influencer vorrebbero tutti partecipare.

Ballando con le stelle, leggenda della musica nel cast: di chi si tratta

Al Bano sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle 2021. L’indiscrezione era rimbalzata ovunque e, nonostante manchi l’ufficialità, dall’ambiente è giunta voce della certezza della sua presenza. Al Bano quindi, dopo aver partecipato a diversi show come l’Isola dei Famosi, tornerà sul piccolo schermo alla corte di Milly Carlucci.

A confermare l’indiscrezione è stato Tv Blog, che si è detto certo della presenza di Albano nel cast di Ballando con le stelle. Non sarà un ospite, ma scenderà in pista in tutte le puntate.