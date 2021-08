Barbara D’Urso attaccata da ex concorrente del GF: “Vi spiego perché è bugiarda”

Nuovo attacco per Barbara D’Urso, presa di mira da un ex concorrente del Grande Fratello. Andiamo a vedere le rivelazioni dell’ex gieffina.

Non c’è pace per Barbara D’Urso che viene nuovamente attaccata a telecamere spente. Infatti stavolta a prendere di mira la conduttrice di Canale 5 ci ha pensato un ex concorrente del Grande Fratello 15. La protagonista dell’attacco è la vulcanica Aida Nizar, che è tornata a parlare del reality di Mediaset sui propri profili social. In particolare Aida ha parlato dell’edizione a cui ha partecipato, la quindicesima.

La Nizar così è tornata a far parlare di sè con delle rivelazioni riguardanti la sua esperienza all’interno della casa più spiata dagli italiani. Infatti sui social la showgirl spagnola ha affermato: “Ci sono momenti che non si dimenticano mai“. Ma la vera e propria bomba è arrivata quando Aida ha rivelato alcuni dettagli riguardanti il suo rapporto con la D’Urso. Andiamo quindi a vedere le parole della showgirl iberica.

Barbara D’Urso, arriva l’attacco di Aida Nizar: “Non ha mantenuto la sua parola”

Aida Nizar è tornata a parlare sui social per spiegare alcuni dettagli riguardanti la sua esperienza al Grande Fratello 15. L’iberica senza troppi giri di parole ha puntato il dito contro Barbara D’Urso affermando: “Ci sono momenti che non si dimenticano mai“. Successivamente la Nizar ha aggiunto: “Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa“.

Ma l’attacco di Aida non si ferma qui, con la donna iberica che era pronta a dare il massimo per far fare alla D’Urso il boom di ascolti, ma alla fine non è stata ripagata come dovuto. La Nizar quindi si affida al Karma e poi sempre sui propri canali social ha aggiunto: “Sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo“. E’ quindi attesa la risposta di Barbara D’Urso, chiamata a rispondere alle pesanti accuse.