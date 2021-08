Antonio Conte, dopo le voci adesso è ufficiale: l’annuncio

Antonio Conte ha scelto cosa farà dopo i due anni trascorsi all’Inter, che sono valsi la vittoria di uno Scudetto. Ecco l’annuncio ufficiale e cosa farà il mister nelle prossime settimane.

Dopo un lungo corteggiamento, Antonio Conte ha finalmente deciso cosa fare nelle prossime settimane dal punto di vista lavorativo. In numerosi casi, infatti, si era parlato di un suo probabile arrivo sulla panchina di una nuova società, molto spesso si era vociferato di un suo ritorno in Premier League.

Il brutto avvio di campionato dell’Arsenal, poi, aveva fatto realmente sperare nell’avvicendamento di Antonio con Arteta. Le cose, purtroppo, non stanno così: non sarebbe arrivata nessuna offerta soddisfacente al tecnico pugliese, che quindi dopo il doloroso addio all’Inter sarebbe rimasto svincolato.

Antonio Conte, la svolta dopo l’Inter

Antonio Conte è comparso in uno spot pubblicitario di Sky prodotto da Creative Agency Italia che conferma il suo impegno come commentatore. L’allenatore ed ex centrocampista italiano sarà ospite negli appuntamenti di Champions League e di calcio internazionale, dove potrà continuare a seguire l’Inter e la sua amata Premier League.

In questo modo Sky risponde al pesante saccheggio subito da parte di Amazon prime, che debutterà nel mondo delle dirette sportive a pagamento. Ci saranno infatti Marco Cattaneo e Giulia Mizzoni alla conduzione, coadiuvate da famosi ex calciatori come Seedorf, Marchisio, Zola, Júlio César, Toni, Balzaretti e l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.