Grande Fratello, ex concorrente tradita? Arriva la risposta

Grande Fratello. ex concorrente tradita proprio sul più bello? Arriva la risposta che cancella tutte la voci ma i dubbi rimangono

L’unico fatto certo è che da qualche mese tra Guendalina Tavassi e il marito, Umberto D’Aponte, è finito tutto e l’ex gieffina è tornata single. O almeno, così era fino a qualche giorno fa quando è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, Federico Perna., Ma l’ex marito di tutto questo cosa dice?

Fino ad oggi Umberto è rimasto zitto, osservando quello che gli succedeva intorno anche se in compenso sua madre ha detto chiaramente di essere felice di come era finita, Ma intanto sulla rottura sono state dette e scritte mille parole. Finalmente D’Aponte ha deciso di rispondere alla insistenti domande dei suoi follower su Instagram e ha svelato qualcosa in più.

Grande Fratello. ex concorrente tradita? Il marito fa chiarezza e allontana i sospetti

Guendalina Tavassi e il marito si sono lasciati per una storia di corna? Glie lo hanno chiesto in molti, perché il sospetto è stato forte fin da subito e nessuno fino ad ora aveva speso una parola per smentirlo. Finalmente lo fa lui. “Ma invece di sparare caz***e resta in silenzio che fai più bella figura”. Almeno da parte sua non ci sono stati tradimenti e non c’è un’altra donna di mezzo, lo dice chiaramente.

Così come dice che adesso sta meglio, perché comunque ci sono i figli piccoli di mezzo e perché ha metabolizzato l’addio. L’imprenditore napoletano conferma di essere single al momento anche se non esclude di potersi innamorare di nuovo; Ma non una parola sulla nuova relazione dell’ex moglie e così sarà anche in futuro.