Fortnite, arrivano nuove ricompense gratis: ecco come ottenerle

Tornano le ricompense gratis su Fortnite, ottenibili completando alcune sfide. Ecco come ottenerle subito

Altre novità in arrivo su Fortnite. A partire da oggi giovedì 26 agosto e fino al prossimo 6 settembre 2021, sarà possibile ottenere nuove ricompense completamente gratis. Il tutto semplicemente giocando alla modalità Impostori e seguendo alcune sfide.

Non è la prima volta che accade. In realtà, ci sono dei veri e propri Distintivi da ottenere giocando partite nella modalità in questione. Non importa vincere o perdere, l’importante è giocare.

Fortnite, le ricompense in palio con la modalità Impostori

Se volete aggiungere nuove ricompense gratis al vostro armadietto, il consiglio è quello di giocare alla modalità Impostori. I premi sono i seguenti:

Spray Testa Calda con 1 Distintivo

con 1 Distintivo Emoticon Detto tra noi con 6 Distintivi

con 6 Distintivi Skin per armi e veicoli Spettroflex con 11 Distintivi

Come detto poc’anzi, vi basta giocare alla modalità in questione e – per ogni 2 partite giocate – riceverete 2 distintivi. Facendo un rapido calcolo, dunque, con poco più di 30 partite otterrete tutte le ricompense previste.