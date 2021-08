Alessia Marcuzzi, clamorosa decisione: salta tutto? Dopo l’addio a Mediaset le proposte di lavoro non mancano ma lei non sembra convintissima

Per Alessia Marcuzzi questo è un momento davvero particolare dal punto di vista lavorativo. Dopo una parentesi durata praticamente 25 anni, la conduttrice romana si è separata questa estate da Mediaset. Un periodo che in passato l’ha vista grande protagonista alla guida del Festival Bar, mentre ora è servito per ricaricare le batterie in attesa di capire il da farsi. In una recente intervista a Vanity Fair, la Marcuzzi aveva spiegato: “Lascio perchè ho sentito come un richiamo, un’urgenza di libertà”. Decisione presa di concerto con il marito Paolo Calabresi Marconi, con il quale condivide ancora un grande amore, al di là dei pettegolezzi del gossip. Ora però resta da capire quello che sarà il suo futuro sul piccolo schermo. Si perchè questa pausa non sarà eterna e le offerte già iniziano a fioccare alla porta dell’ex volto de ‘Le Iene‘. Come confermato da Dagospia in queste ore, infatti, avrebbe già rifiutato una proposta proveniente da La 7.

Alessia Marcuzzi, clamorosa decisione: ha rifiutato un programma su La 7

Urbano Cairo l’avrebbe fortemente voluta nella sua rete per un programma nel tardo pomeriggio, subito prima del Tg di Enrico Mentana. Dietro al diniego però, potrebbero esserci altre proposte più allettanti. Si fa un gran parlare di un suo avvicinamento alla Rai e in particolar modo a ‘Ballando con le Stelle‘. Alessia avrebbe già avuto modo di parlare con Milly Carlucci probabilmente per un ruolo di ballerina per una notte. C’è chi scommette che possa anche essere inserita nella lista dei concorrenti fissi.

In più, il suo nome è stato speso anche in ottica Sanremo, per affiancare Amadeus nell’edizione 2022. Un progetto piuttosto ambizioso che per ora la lascia tranquilla e le permette di godersi le vacanze senza affanni. Su Instagram gli scatti con la famiglia non mancano, così come la pioggia di like dei fan.