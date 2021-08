Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo può partire davvero: scelto il sostituto! A Torino sono al lavoro per intavolare una maxi operazione

Sembrava solo fantamercato appena due settimane fa e invece negli ultimi giorni il sogno può diventare realtà. Il sogno è quello del Real Madrid di prendere Mbappè e portarlo finalmente in Spagna. La partenza non entusiasmante dei ‘Blancos‘ (rocambolesco pareggio per 3-3 domenica contro il Levante) sta spingendo Florentino Perez ad accontentare Ancelotti, facendo uno sforzo economico importante. Dal canto suo il Psg si trova con un giocatore che non vuole rinnovare e non ha intenzione di fare da comprimario alle altre stelle di prima grandezza arrivate a Parigi. I 185 milioni richiesti potrebbero essere pagati in due anni e consentirebbero ai francesi di non effettuare una minusvalenza rispetto a quanto speso dal Monaco nel 2017. Proprio qui però entra in scena la Juventus. Il sogno di Nasser Al-Khelaifi, infatti, è quello di comporre la coppia stratosferica Ronaldo-Messi. I due giocatori più forti del mondo uno di fianco all’altro, in un attacco stellare con Neymar e Icardi. Fantascienza allo stato puro per incendiare la passione dei tifosi e portare a casa la Champions League. Un giro di sponsor e pubblicità che avrebbe un ricasco importante per il Mondiale di Qatar 2022. Lo sceicco lo sa bene e sta spingendo per mandare in porto il domino.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo può partire davvero: scelto Gabriel Jesus per sostituirlo

Dal canto loro i bianconeri non si opporrebbero con forza a tale ipotesi. La panchina di domenica a Udine era già un chiaro messaggio lanciato da Allegri alla squadra. CR7 non è più inamovibile come in passato e può entrare anche a partita in corso. Per la Juventus attuale, risparmiare i 31 milioni di euro netti a stagione dell’ingaggio del portoghese, sarebbe ossigeno puro per le casse. A quel punto si lancerebbe all’assalto di un centravanti in grado di far coppia con Dybala. La scelta è ricaduta su Gabriel Jesus, anche lui ai margini del progetto City e non più in grandi rapporti con Guardiola. Un duetto tutto sudamericano con qualità tecniche pazzesche e soprattutto una grande compatibilità, cosa mancata in questi anni. Con 50 milioni il brasiliano può sbarcare a Torino, anche con l’opzione del prestito con obbligo di riscatto. Dietro a lui potrebbe crescere con calma Kaio Jorge (già k.o. per un problema muscolare) in un ringiovanimento complessivo del reparto avanzato che consentirebbe ad Allegri di essere comunque competitivo. Il domino sta per innescarsi e tutte le parti in causa sono già pronte.