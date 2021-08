Barbara D’Urso non dimentica quel terribile lutto: “Un coltello mi squarcia l’anima”. La presentatrice è alle prese con una brutta ricorrenza

E’ un periodo particolarmente difficile per Barbara D’Urso. Dal punto di vista professionale sarà impegnata anche nella prossima stagione sulle reti Mediaset, con il suo ‘Pomeriggio 5‘. Il salotto più famoso del piccolo schermo, però, avrà uno spazio limitato rispetto al passato. Dal 6 settembre dovrebbe iniziare alle 17:30 circa per terminare alle 18:40. Poco più di un’ora per affrontare temi leggermente diversi rispetto al passato. Meno trash e gossip e più approfondimenti su notizie ‘serie’, come un contenitore giornalistico vero e proprio. La media Auditel dell’ultima stagione ha visto una leggera contrazione rispetto al passato, con 1.948.000 telespettatori e il 15,45% di share. Questo ha spinto all’inversione di tendenza, modificando le idee di base della Barbara nazionale. Tra l’altro può essere l’unico progetto in cantiere per lei, visto che sono stati tagliati sia ‘Domenica Live‘ che ‘Live – Non è la D’Urso‘.

Barbara D’Urso non dimentica quel terribile lutto: il 23 agosto del 1968 perdeva la madre Vera

Al suo posto la domenica pomeriggio di Canale 5 sarà affidata ad Anna Tatangelo, con ‘Scene da un matrimonio‘ e a Silvia Toffanin, con ‘Verissimo‘.

Ieri nel frattempo è stato un giorno davvero particolare per Barbara D’Urso, con una ricorrenza davvero dolorosa. Il 23 agosto del 1968 veniva a mancare la madre della presentatrice, Vera Pentimalli. Come raccontato in un’intervista di qualche tempo fa, per lei fu fatale il linfoma di Hodkin, all’epoca incurabile. Nel post su Instagram la D’Urso ha scritto: “Mamma ci ha lasciato Titti …E un coltello mi squarcia l anima…”. Il riferimento è al momento in cui le è stato comunicato il triste annuncio. La foto sui social la ritrae in compagnia del genitore da piccolina. Al momento della sua scomparsa Barbara aveva solo 11 anni.