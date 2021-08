L’Inter è pronta a regalare a mister Inzaghi un altro attaccante capace di spostare gli equilibri.

Esordio col botto in campionato. I Campioni d’Italia in carica hanno sorpreso tutti portando a casa 3 punti contro un Genoa che non era affatto un avversario semplice da battere. I nerazzurri, orfani di Lukaku, Hakimi e Conte, non hanno fatto rimpiangere i partenti, anzi. Simone Inzaghi ha messo in campo un undici titolare che ha mostrato forse più qualità di quello degli anni passati. Dzeko e Calhanoglu sono affiatati e Vidal sembra essere rinato. Insomma, i tifosi possono mettere da parte le titubanze e continuare a sognare in grande anche perché Beppe Marotta è pronto a regalare a mister Inzaghi un altro rinforzo.

Calciomercato Inter, suggestione per l’attacco: Marotta scatenato

Per quest’anno sicuramente l’Inter non cambierà e chiuderà nei prossimi giorni per El Tucu Correa, pretese economiche di Lotito permettendo. L’attaccante chiesto da Simone Inzaghi dunque arriverà e sicuramente potrà fare sia il vice di Dzeko che di Lautaro Martinez. La società nerazzurra però vuole tutelarsi anche un altro giocatore che dirigenza e addetti ai lavori considerano un vero e proprio colpo di mercato.

So tratta di Lorenzo Insigne, l’attaccante partenopeo e capitano del Napoli che nella prima di campionato ha incantato tutti al Diego Armando Maradona. Purtroppo il neo campione d’Europa non ha ancora trovato l’accordo con De Laurentiis per rinnovare il contratto e Beppe Marotta, fiutando l’affare, resta vigile in attesa degli sviluppi che potrebbero sorridere ai meneghini.