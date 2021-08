WhatsApp, un trucco trasforma le vostre chat: che spettacolo!

Un nuovo trucco su WhatsApp è in grado di trasformare le vostre chat. Andiamo a vedere perchè è utile e come applicarlo all’interno dell’applicazione.

Sono sempre tantissime le novità presenti all’interno di WhatsApp. L’applicazione di messaggistica di Menlo Park si distingue non solo per le sue funzioni, ma anche per i trucchi che possono essere applicati al suo interno. Infatti l’ultimo trick permette di trasformare la chat in un vero e proprio notepad. Andare ad applicare questo trucco è semplicissimo ed avremo bisogno dell’ausilio di due nostri contatti fidati.

Infatti con l’aiuto di due nostri amici o parenti l’utente dovrà creare una chat di gruppo. Successivamente l’amministratore dovrà eliminare un contatto, mentre il secondo dovrà uscire dalla chat di gruppo autonomamente. Una volta che sarete rimasti da soli all’interno della chat avrete trasformato WhatsApp in un notepad. Infatti questa chat potrà essere usata come promemoria o come vero e proprio diario personale.

WhatsApp, migliorati i messaggi effimeri: spunta una nuova opzione

WhatsApp non smette mai di stupire ed è pronta ad accontentare gli utenti con la sua ultima grande novità. Infatti negli ultimi mesi abbiamo visto l’aggiunta dei messaggi effimeri. Inizialmente era possibile inviare questi testi che scomparivano dopo sette giorni. Successivamente l’app di Menlo Park ha deciso di implementare l’opzione ‘visualizzabile in 24 ore‘. Adesso però un nuovo strumento è pronto ad essere aggiunto alla funzione.

Infatti una volta selezionati i messaggi effimeri a breve sarà possibile spuntare l’opzione ‘90 giorni‘. Questo nuovo strumento, infatti, offre maggiore personalizzazione del servizio di messaggistica istantanea. Inoltre ha due obiettivi: garantire il massimo livello della privacy e non ingolfare la memoria interna. Ovviamente sarà possibile disattivare la funzione e così facendo i messaggi saranno sempre visualizzabili.