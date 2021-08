Uomini e Donne, ex tronista all’Isola dei Famosi? Clamoroso annuncio. Potrebbe entrare a far parte del cast dei naufraghi nel 2022

E’ il reality più visto assieme al Grande Fratello Vip. Una scommessa vinta da Mediaset che punta ad eguagliare il buon numero di ascolti della scorsa stagione. Stiamo parlando dell’Isola dei Famosi, magistralmente condotto da Ilary Blasi e che tornerà ad allietarci nelle serate invernali, all’inizio del 2022. La prossima edizione è già stata confermata, così come la sua madrina in studio, mentre restano da definire i volti dei naufraghi da spedire in Honduras. In queste ore si fa un gran parlare di un ex tronista di Uomini e Donne, più volte accostato al programma in passato. Luca Dorigo avrebbe dovuto rimpiazzare Jeremias Rodriguez due anni fa, ma poi nonostante un infortunio il fratello di Belen è partito lo stesso per il Centro America.

Adesso però il dj spera di tornare in lizza per strappare una candidatura nel cast. In una piacevole intervista a ‘Nuovo‘, Dorigo ha sottolineato: “Certo che mi piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi. Però per ora non mi chiamano, penso che sia perchè non sanno come mettermi in difficoltà”.

Uomini e Donne, ex tronista all’Isola dei Famosi? Luca Dorigo ci spera

Una battuta che però nasconde un fondo di verità e leggero risentimento per qualcosa che sarebbe già dovuto avvenire e che poi non è stato. Dalla partecipazione al programma di Maria De Filippi è passato davvero molto tempo (2005-2007) e ora Luca è diventato un dj piuttosto affermato nella sua Jesolo. Il problema è che a causa della pandemia ha dovuto rinunciare praticamente a gran parte dei suoi lavori.

“La situazione è quella che è. Fare il mio lavoro oggi è impossibile. Quindi mi sono rimboccato le maniche e faccio quello che mi capita. Non mi vergogno certo di tosare prati o montare parquet. I miei genitori mi hanno insegnato il senso del dovere. Consiglierei a tutti di imparare più di un mestiere perchè può sempre servirvi“. Poi sull’Isola aggiunge: “Sarei dovuto entrare al posto di Jeremias Rodriguez nel 2019, visto che si era rotto la mano, ma alla fine è partito lo stesso“. In chiusura una battuta sulla sua vita privata: “Mi hanno anche attribuito un flirt con Simona Ventura, quando ricopriva i panni della conduttrice e invece posso dire che siamo solo molto amici. In questo mondo basta un abbraccio e un bacio vicino alla bocca ed è subito flirt. Eravamo figli dei paparazzi”.