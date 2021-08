Monete rare, una particolare versione vale un tesoro: come riconoscerla

Le monete rare stanno raggiungendo valori sempre più alti. La versione di questo esemplare vale un tesoro

Torniamo ad affrontare il tema collezionismo e, nello specifico, dei valori pazzeschi raggiunti da particolari esemplari. Si parla tanto di monete rare e di francobolli, ma non sono da sottovalutare i vari vinili, sneakers, videogiochi, smartphone e chi più ne ha più ne metta.

Sicuramente uno dei settori più remunerativi per i venditori è quello delle monete. Che siano euro o Vecchie Lire, ci sono alcuni pezzi ricercatissimi dagli appassionati e che vengono venduti a cifre inimmaginabili.

Monete rare, prezzo da capogiro per questa versione di Dante

Per il 700esimo anniversario della sua scomparsa, venne creata una speciale moneta dedicata a Dante Alighieri. Inutile dire che, ad oggi, il suo valore ha raggiunto una cifra molto alta: si parla di circa 150 euro! Come riportato da MyMuni, si tratta di una tiratura inedita di 5 euro in monete.

Il consiglio è quello di controllare immediatamente nella vostra collezione. Se ne avete una, sappiate che potreste anche sperare in aste con cifre ben più alte di quella iniziale.