WhatsApp, arriva la novità che tutti attendevano: si cambia

Arriva su WhatsApp una delle novità più attese da tutti gli utenti. Andiamo a vedere cosa cambierà a breve all’interno dell’applicazione.

Non finiscono mai le novità per WhatsApp, con gli sviluppatori di Menlo Park che hanno deciso di migliorare la visualizzazione dei link in chat. Questa novità era stata introdotta già con l’ultima versione Beta dell’applicazione e consisteva semplicemente nell’ingrandimento della schermata di anteprima dei link supportati. Inoltre tale dettaglio esisteva già sulla principale concorrente dell’applicazione, Telegram.

Questa novità, però, riguarderà solamente i link supportati, per questo motivo non tutte le pagine linkate in chat godranno di una visualizzazione migliorata dell’anteprima. Ad anticipare l’aggiornamento ci ha pensato WABetaInfo, che ha pubblicato anche un’immagine esplicativa. Inoltre per poter godere dell’aggiornamento bisognerà scaricare le ultime versioni di Android e iOS, altrimenti l’update non potrà essere svolto.

WhatsApp, nuovo strumento per i messaggi vocali: utenti soddisfatti

Durante il mese di maggio, WhatsApp ha introdotto una grande novità per quanto riguarda gli audio. Infatti all’interno dell’applicazione di messaggistica, da quasi un mese, è possibile ascoltare tutti i vocali al doppio della velocità. Il tutto è arrivato con l’ultima versione dell’applicazione per Android, la 2.21.13.17. Quindi adesso gli sviluppatori cercheranno di rendere l’app più coerente e organica, con una modifica all’UI.

Con l’arrivo dell’estate i developer dell’applicazione sostituiranno la linea piatta degli audio, con una rappresentazione grafica che mostra tutte le variazioni dell’audio. La soluzione estetica scelta dall’applicazione è già nota a tutti gli utenti di Telegram, su cui questa grafica è presente già da tempo. La soluzione è utile specialmente negli audio lunghi con l’utente che potrà individuare e saltare le pause presenti nell’audio. Al momento la funzione è stata introdotta solamente sulla Beta per Android, ma a breve potrebbe arrivare sull’applicazione principale.