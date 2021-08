Tina Cipollari si sarebbe arrabbiata con una professoressa. Scopri che cosa è successo e le inaspettate dichiarazioni di un amico riguardo la reazione dell’opinionista di Uomini e Donne alle recenti dichiarazioni.

Ambra Lombardo, La Sexy Prof. del Grande Fratello, era tornata a parlare della sua relazione con Kikò Nalli, l’ex di Tina Cipollari, adombrando un inaspettato motivo della fine della relazione. Secondo l’insegnante e modella, il suo ex fidanzato sarebbe ancora innamorato della madre dei suoi figli, e cioè di Tina Cipollari.

Al gossip aveva prontamente risposto Kikò attraverso dei video sui propri canali social. Non solo il parrucchiere aveva smentito completamente quanto detto da Ambra Lombardo, ma aveva anche rivelato di essere innamorato di un’altra persona, di cui non ha voluto svelare l’identità. Ha anche chiarito che con Tina non c’era alcuna possibilità di tornare insieme.

Parla l’amico di Tina Cipollari: la verità su Kikò Nalli

Un amico di Tina Cipollari ha fatto una dichiarazione choc al settimanale Nuovo Tv: “Se fossi in Ambra Lombardo starei molto lontana da Tina, è molto arrabbiata“. Per quale motivo l’opinionista di Uomini e Donne, che fra poco inizierà la nuova stagione del programma, è così arrabbiata? Sembrerebbe che sia un problema di privacy.

Sia Tina Cipollari che Kikò Nalli non hanno alcuna voglia di discutere pubblicamente della loro famiglia e della passata relazione. Non è chiaro, però, che cosa ne pensi la spumeggiante Tina del fatto che, secondo Ambra Lombardo, Kikò diceva che con la ex moglie avrebbero dovuto provarci ancora una volta prima di lasciarsi.