Iva Zanicchi, lo straziante appello ai suoi fan: l’artista è distrutta

L’artista Iva Zanicchi, reduce dalla sua esperienza come opinionista dell’Isola dei Famosi, è andata alla ribalta delle cronache per le esperienze di suo fratello e sua sorella. Ecco cosa è successo e quale appello fa Iva a tutti gli italiani.

Iva Zanicchi si è ammalata di Covid lo scorso novembre, ed ha raccontato di essere stata parecchio male. In questi giorni di agosto, purtroppo, è tornata a raccontare che anche suo fratello aveva contratto il virus. Come se non bastasse, è seguito il triste annuncio che anche la sorella ed il cugino erano rimasti contagiati.

Putroppo, sul fratello di Iva Zanicchi ha avuto la meglio la malattia, ed è morto. Anche per questo motivo, l’Aquila di Ligonchio ha deciso di non rimanere silente sui temi riguardanti il Covid, e soprattutto rispetto ai vaccini. Iva, infatti, sottolinea che ci sarebbero ancora troppe persone schettiche nei confronti del vaccino anti-Covid.

Iva Zanicchi: “Vi spiego perchè mia sorella sta sopravvivendo al Covid”

Iva Zanicchi ha le idee molto chiare rispetto al decorso della malattia nel fratello ed in sua sorella. Come racconta al tabloid Visto, la differenza starebbe nel fatto che sua sorella ha fatto il vaccino: per questo motivo, anche se in questo momento è in isolamento in casa e non può uscire, è sicura che guarirà e sta rispondendo bene alle cure.

Inoltre, Iva Zanicchi punta anche il dito contro tutte quelle persone che si sono presentate in Tv come esperti, anche se non lo erano. Questo sicuramente ha contribuito a confondere le idee agli italiani, oltre ad aumentare lo scetticismo. Poi non perde il suo umorismo, ed aggiunge: “I no-vax mandano le maledizioni feroci a chi non pensa come loro, tocco ferro“.