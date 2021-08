Calciomercato Juventus, scambio da 70 milioni di euro: c’è l’intesa

Una nuova indiscrezione di calciomercato vede la Juventus protagonista di un grande scambio: andiamo a vedere la trattativa dell’ultima ora.

Dopo Kaio Jorge la Juventus ha chiuso il colpo Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo vincitore ad Euro 2020 con la maglia dell’Italia. Ma il mercato dei bianconeri non sembrerebbe concludersi qua. Infatti nelle ultime ore si starebbe facendo viva la pista di un possibile scambio con il Bayern Monaco. L’idea è nata proprio da una proposta del club bavarese, interessata ad un calciatore della Vecchia Signora.

Infatti, stando a quanto riportato da calciomercatoweb.it, il club tedesco sarebbe interessato all’acquisto di Danilo. Il 30enne terzino brasiliano, dopo un avvio zoppicante, ha convinto la società diventando un tassello fondamentale nello scacchiere di Andrea Pirlo. Ma con l’addio del tecnico bresciano potrebbe abbandonare anche uno dei suoi pupilli. Andiamo quindi a vedere le ultime sulla trattativa che vede coinvolti Juve e Bayern.

Calciomercato Juventus, Danilo e Bentancur per Kimmich: trattativa calda con il Bayern Monaco

La Juventus torna a pensare ad un super colpo dopo che il Bayern Monaco ha chiesto Danilo. Il terzino brasiliano, infatti, potrebbe aprire la pista ad una trattativa ancora più calda. I bianconeri sono pronti ad offrire ai bavaresi anche il cartellino di Rodrigo Bentancur. Infatti il centrocampista uruguaiano interessa tanto al giovane allenatore Julian Nagelsmann. Nella trattativa potrebbe essere inserito uno dei campioni tedeschi.

Con la richiesta di informazioni per Danilo e Bentancur, i bianconeri potrebbero richiedere Joshua Kimmich. Infatti il calciatore tedesco non solo può svolgere il ruolo da mediano, ma può tranquillamente essere adattato sulla fascia destra andando così a coprire due ruoli nel migliore dei modi. Al momento le due compagini stanno cercando di capire come mandare avanti la trattativa. Infatti Andrea Agnelli non vorrebbe svendere Bentancur visto che il 50% della futura cessione andrebbe al Boca Juniors.