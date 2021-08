Anticipazioni Beautiful: Brooke si prende la sua rivincita su Quinn

Le anticipazioni di Beautiful ruotano intorno il triangolo amoroso fra Quinn, Carter e Eric. Che cosa deciderà di fare il Forrester con il suo migliore amico e sua moglie dopo aver scoperto il tradimento?

Le puntate americane di Beautiful offrono numerose anticipazioni riguardo quello che succederà nelle puntate italiane. A seguito del tradimento di Quinn con Carter, Brooke potrà finalmente prendersi una rivincita sulla rivale smascherando la tresca. Se inizialmente i due sembrano volere il divorzio, Eric Forrester strapperà poi i documenti.

Dopo aver invitato Quinn a casa per ritirare le sue cose, le chiederà invece una seconda opportunità di ricominciare. Lei sarà molto confusa, perchè prova dei sentimenti per il suo amante, Carter. Mentre si appresterà a rinnovare le promesse con Eric, Quinn prometterà di non incontrare più Carter, anche se continuerà a vederlo di nascosto.

Anticipazioni Beautiful, il ritorno di Sheila cambia tutto

Fra Quinn e Carter, però, è nato un vero sentimento. Per questo motivo, lei aveva accolto le iniziali istanze di Eric di divorziare, anche perchè lui aveva anche deciso di perdonare Carter, evitando il suo licenziamento. Anche dopo aver accettato di provare a ricostruire la relazione, Quinn non lascerà Carter.

Eric, inconsapevole di quello che sta veramente facendo, perdona così per il tradimento sia il suo migliore amico che sua moglie, ma non mette fine al triangolo amoroso che durava già da troppo tempo. Su questa scelta ha avuto peso il ritorno di Sheila, che potrebbe confermare che Eric è il padre di Finn.