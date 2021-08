Temptation Island, primi litigi per nuova coppia: critiche sul web

Sono trascorse solo poche settimane dalla fine di Temptation Island ma i battibecchi tra una nuova coppia non sono tardati ad arrivare: sono critiche sul web

Dopo la rottura con Stefano Sirena a Temptation Island, Manuera Carriero si è legata al tentatore napoletano Luciano Punzo. Tra loro c’è stato un lungo corteggiamento fatto di abbracci e sguardi all’interno del reality di Mediaset. Finora i due sono sempre apparsi felici ed innamorati sui social ma, a distanza di un mese e poco più, è arriva la prima litigata.

A rivelarlo sui social sono stati i diretti interessati, attirando non poche critiche dai fans che li seguono: perché sbandierare sul web anche un piccolo battibecco? La cosa ha fatto insospettire ulteriormente chi sin dall’inizio ha creduto fortemente che la loro fosse solo una relazione costruita per fare gossip.

Manuela e Luciano, arriva la prima litigata dopo Temptation Island: l’annuncio dei diretti interessati

Dopo Temptation Island Manuela Carriero e Luciano Punzo sono sempre apparsi felici e in sintonia sui social ma, a distanza di un po’ di tempo dall’inizio della loro frequentazione, è arrivato il primo battibecco. A svelarlo, attraverso una Insta Stories, è stato il bel tentatore napoletano: “Scusate l’assenza ma anche noi litighiamo“.

L’annuncio ha attirato non poche critiche da parte di chi ancora stenta a credere nella veridicità dei loro sentimenti. Perché rendere noto anche un piccolo battibecco? In molti sostengono che i due stiano calcando un po’ la mano su ogni cosa solo per fare notizia e rimbalzare sulle pagine rosa. Sarà vero? Solo il tempo potrà fornire risposte.