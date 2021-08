Al Bano e Jasmine Carrisi dopo The Voice Senior: saranno in due programmi diversi

Dopo l’ufficializzazione di The Voice Senior, che ha chiarito che sia Al Bano che Jasmine Carrisi non faranno parte del programma nella prossima stagione, i due stanno lavorando al loro nuovo programma.

Sia Al Bano che Jasmine Carrisi non hanno preso bene l’esclusione dal programma di Antonella Clerici, The Voice Senior. Hanno spiegato nel corso di diverse interviste di non aver capito le ragioni della loro estromissione: Rai 1 e la redazione del programma, però, non hanno voluto replicare ufficialmente alle loro parole.

Sembrerebbe che nel frattempo sia Al Bano che Jasmine Carrisi siano al lavoro per il loro nuovo programma della prossima stagione. Le indiscrezioni vogliono che ad entrambi siano arrivate delle proposte, e che non li si vedrà ancora insieme come successo quest’anno nel talent The Voice Senior.

Ecco, invece una delle ultime canzoni di Jasmine Carrisi, che sta cercando di promuovere con le partecipazioni Tv la sua carriera musicale:

Al Bano e Jasmine Carrisi si faranno la guerra degli ascolti? Lavoreranno sulle reti rivali

Al Bano avrebbe stretto i rapporti con Milly Carlucci nella trasmissione Il Cantante Mascherato, e sarebbe in trattativa con la conduttrice per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Se dovesse andare a buon fine, sarebbe il primo partecipante ad aver già preso parte ad un reality: con la figlia Romina, infatti, andò all’Isola dei Famosi.

Se Al Bano sta lavorando per rimanere in un programma Rai, Jasmine Carrisi, invece, starebbe negoziando con Mediaset per approdare ad una trasmissione. Rimane top secret il nome del format ed il ruolo della figlia del cantante di Cellino San Marco: dal momento che lei vorrebbe lanciarsi come cantante, si pensa che abbia a che fare con la musica.

Ecco la puntata in cui Al Bano e Romina furono ospiti a Ballando con le Stelle nel 2018, facendo sognare gli spettatori riguardo in loro ipotetico ritorno di fiamma: