Mediaset, arriva la mazzata: grande delusione per il pubblico

Grande mazzata per Mediaset che nella serata di domenica 15 agosto ha registrato risultati poco soddisfacenti in termini di ascolti: i dettagli

Grande mazzata per Mediaset che nella serata del Ferragosto, domenica 15, non ha ottenuto risultati soddisfacenti in termini di ascolti. L’ammiraglia di Cologno Monzese, ancora una volta, è stata battuta dalla Rai. Difatti, questa ultima è riuscita a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti con i programmi messi in onda.

A conquistare il pubblico del piccolo schermo è stato il film Nessuno mi può giudicare in onda su Rai Uno. La commedia del regista Massimiliano Bruno ha conquistato l’attenzione di 2.123.000 spettatori pari al 16,3% di share. Un risultato incredibile che ha lasciato tutti senza parole.

La Rai ancora una volta batte la Mediaset: tutti gli ascolti registrati nella serata di domenica 15 agosto

La Mediaset ancora una volta è stata battuta dalla Rai in termini di ascolti. Su Rai Uno grande successo con il film Nessuno mi può giudicare, mentre su Mediaset, la più vista è stata la soap spagnola Grand Hotel – Intrighi e passioni in onda su Canale Cinque. Questa ha fatto registrare solo il 9,8% di share con 1.149.000 telespettatori.

Su Rai2 il Tg2 Post – La caduta di Kabul ha interessato 1.094.000 telespettatori pari al 7,9% di share. Mentre il film In punta di piedi con la morte ha tenuto incollati davanti al video 452.000 telespettatori con il 3,8% di share. Rai3 ha proposto Kilimangiaro Estate intrattenendo 724.000 spettatori pari al 5,6% di share.

Su Italia1 la partita di Coppa Italia: Torino – Cremonese è stata seguita da 869.000 telespettatori con uno share del 7%. Rete4 ha mandato in onda il film Basic Instict registrando l’attenzione di 519.000 telespettatori con uno share del 4,3%. Su La7 il film Tut – Il destino di un faraone ha intrattenuto 335.000 telespettatori con uno share del 3,2%.

Tv8 ha proposto il film Escape Room catturando l’interesse di 295.000 telespettatori con uno share del 2,3%. Infine sul Nove il film Rocky V ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 286.000 telespettatori con il 2,2% di share.